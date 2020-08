Belgisch koppel in quarantaine aan Lago Maggiore in Italië nadat een van hen positief test op coronavirus KVDS

03 augustus 2020

22u19 34 Twee Belgische toeristen zijn in het noorden van Italië in quarantaine geplaatst nadat ze ziek werden en een van hen een positieve coronatest aflegde. Dat melden regionale nieuwsmedia.

Het koppel was net gearriveerd in het Italiaanse dorpje Brezzo di Bedero aan het Lago Maggiore, niet ver van de grens met Zwitserland, om er van enkele dagen vakantie te genieten. De vijftigers voelden zich niet lekker en omdat de symptomen wezen in de richting van Covid-19, werden ze in quarantaine geplaatst in hun vakantiewoning. Er volgde ook een coronatest.



Dit weekend bleek een van beiden positief te testen. Hun toestand zou volgens burgemeester Maria Grazia Campagnani onder controle zijn, maar ze zullen in quarantaine moeten blijven tot ze allebei een negatieve test afleggen. Vrijwilligers van het Rode Kruis brengen hen voedsel en medicijnen.





“Vandaag lijkt het koppel beter te zijn”, aldus de burgemeester maandag bij de regionale nieuwssite Varese News. “Hun koorts is voorbij. Nu is het wachten op twee negatieve tests.”

Normaal gezien verbleven de Belgen maar enkele dagen in de vakantiewoning, maar intussen zouden ze er al zeker tot half augustus kunnen logeren, dankzij een tussenkomst van de gemeente.

Het gemeentebestuur en de regionale dienst Volksgezondheid zijn ook een contactonderzoek begonnen om te achterhalen met wie het koppel allemaal contact heeft gehad. Dat zou gebeurden in samenwerking met de Belgische autoriteiten. “We hebben maximale medewerking gekregen van het Belgisch consulaat”, aldus de burgemeester. “Dat houdt nauw contact met ons.”

Uitbraak

Voorlopig zouden er geen aanwijzingen zijn dat er gevreesd moet worden voor een uitbraak van het virus in het dorpje. Er zijn ook nog geen andere gevallen opgedoken in Brezzo di Bedero.

Italië wordt door ons ministerie van Buitenlandse Zaken beschouwd als een groene zone, wat betekent dat je er met vakantie kan gaan. Italië, het eerste land in Europa dat zeer zwaar getroffen werd door het coronavirus, lijkt het op dit moment vrij goed te doen.

In totaal werden er al ongeveer een kwart miljoen besmetting vastgesteld. Meer dan 35.000 mensen lieten er al het leven. Lombardije - waar het Belgische koppel zich bevindt - is de plaats waar de epidemie in Italië als eerste uitbrak en heel lelijk huishield.

