Belgisch koppel gewond na frontale crash op een van de mooiste wegen in Europa HR

06 september 2019

14u05 0 Buitenland Twee Belgische senioren zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht na een frontale botsing op de Grossglockner Hochalpenstrasse in Oostenrijk. Dat is een 48 kilometer lange panoramische tolweg in Oostenrijk, omschreven als een van de mooiste wegen in Europa.

Het koppel uit Blegië, een 73-jarige bestuurder en 69-jarige passagier, was woensdagmiddag nog maar net aan de afdaling begonnen toen het misging. Tussen bocht 4 en 5 - de weg heeft genummerde bochten - botsten ze met hun wagen frontaal op een tegenligger, een Tsjechische man (38) die alleen in zijn auto zat. Door de klap werd de Tjsech bergafwaarts geduwd, waar hij nog eens botste tegen de wagen van een vrouw (60) uit München.

Het Belgische koppel kreegt ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis in Zell am See.

36 haarspeldbochten

Hoe het ongeval kon gebeuren en wie juist van zijn baanvak afweek, is niet duidelijk. Maar langs de weg, die op een hoogte ligt van bijna 2.600 meter, is veel te zien. Hij telt maar liefst 36 haarspeldbochten, met voortdurend een prachtig uitzicht op het nationale park Hohe Tauern, met zijn unieke fauna en flora. Een ticket om over de weg te rijden kost 36,5 euro voor een wagen, en 26,50 voor een motor.