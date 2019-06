Belgisch kindje (5) verdronken tijdens eerste vakantiedag op camping in Frankrijk Hans Renier Stephanie Romans

30 juni 2019

15u33

Bron: Eigen berichtgeving 112 Buitenland Een 5-jarige jongen uit ons land is gisteren om het leven gekomen tijdens een zwempartij op een Franse camping. Vermoedelijk ontsnapte hij heel even aan de aandacht van zijn ouders. Het gezin was bij aankomst op de camping, na een autorit van 15 uur, meteen naar het zwembad gegaan.

Het tragische ongeval gebeurde aan het einde van de namiddag op camping Les Plans in Mialet in de Cevennes, in het zuiden van Frankrijk. Jean-Marc Verseils, burgemeester van Mialet, bevestigt aan onze redactie dat het slachtoffer een Belgische jongen is. “Het gezin had 15 uur gereden en ze hadden net hun bagage uitgeladen. Het was enorm warm, dus ze trokken meteen naar het zwembad om af te koelen.”

Camping Les Plans beschikt dan ook over een groot waterpark. Er is een zwembad met vier waterglijbanen, een groot zwembad, een groot peuterbad, ... Maar in het waterpark liep het al snel fout.

Bezig met ander kind

Volgens lokale media ontsnapte de jongen mogelijk even aan de aandacht van zijn ouders. De 5-jarige verdronk terwijl zijn papa zich ontfermde over zijn ander kind. Hoewel de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, kon de jongen niet meer gereanimeerd worden. Hij stierf ter plaatse.

De politie van het naburige Anduze onderzoekt het ongeval, maar de camping zelf zou volgens de eerste vaststellingen geen schuld treffen aan het ongeval. De gemeente zorgde voor psychologische bijstand voor de getroffen familie, maar ook voor toeristen die getuige waren van het drama.