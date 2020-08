Belgisch kind (4) verdronken nadat hij alleen achterbleef bij zwembad in Alicante HR

06 augustus 2020

09u57 46 Buitenland Een 4-jarige kleuter met de Belgische nationaliteit is gisteren verdronken in Alicante. Volgens verschillende Spaanse media was de jongen alleen achtergebleven aan het zwembad tijdens een bezoek aan familie. Even later lag hij roerloos in het water. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs 40 minuten lang om hem te reanimeren.

De jongen (4) was gisterenmiddag pas aangekomen bij familie in Rojales, aan de Costa Blanca in de provincie Alicante. Het gezin was eigenlijk op weg naar Castellón in de regio Valencia, maar besloot de nacht door te brengen bij familie om vandaag verder te reizen. Dat liep echter dramatisch af.

Blijkbaar bleef de kleuter op een bepaald moment even alleen achter bij het zwembad. Even later lag hij roerloos in het water. Een familielid sprong er meteen in en haalde de kleuter eruit. Een ander familielid, die verpleegster is, probeerde hem weer bij bewustzijn te brengen. Omdat men zag dat hij niet reageerde, werden de hulpdiensten omstreeks 17.50 uur verwittigd.

Zowel de politie als een medisch team kwam ter plaatse. Zij probeerden gedurende 40 minuten lang om de jongen te reanimeren. Maar de kleuter bleek overleden. Een autopsie zal wellicht uitwijzen dat de jongen door verdrinking om het leven kwam.

De burgemeester van Rojales, Antonio Pérez, ging gisteren ter plaatse gegaan zijn om aan de familie zijn medeleven te betuigen. Hij roept op om altijd waakzaam zijn met kinderen aan het zwembad. “Een ongeluk is zo gebeurd”, zegt hij.

