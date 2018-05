Belgisch jongetje (5) ternauwernood gered van verdrinking in Nederlands zwembad avh

09 mei 2018

15u26

Bron: De Limburger 152 Een 5-jarig Belgisch jongetje is deze middag bijna verdronken in zwembad De Ijzeren Man in Weert in Nederlands Limburg. De badmeester kon de jongen reanimeren.

De badmeester van het zwembad had het kindje gespot aan het einde van de grote glijbaan in het binnenbad. Hij twijfelde niet, haalde het kind uit het water en begon hem meteen te reanimeren.

Dankzij de reanimatie kwam de hartslag en ademhaling van het jongetje weer op gang. Het jongetje is ter controle per ambulance naar het ziekenhuis van Maastricht gebracht. Ook een traumahelikopter landde voor assistentie. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is niet duidelijk.