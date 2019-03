Belgisch-Indiase diamantair opgepakt op verdenking van grootste bankfraude ooit in India Loudi Langelaan

20 maart 2019

12u34

De Britse politie heeft in Londen een Belgisch-Indiase miljardair opgepakt die wordt verdacht van de grootste bankfraude ooit in India. Het gaat om de 48-jarige juwelier Nirav Modi.

Modi is de hoofdverdachte van gesjoemel met leningen ter waarde van omgerekend bijna 2 miljard euro van de Indiase staatsbank Punjab National Bank. Begin vorig jaar lekte de fraude uit en sloeg de diamantair op de vlucht. Hij verbleef sindsdien in Londen waar hij zijn uitlevering naar India probeerde te verhinderen. India had Groot-Brittannië in augustus al om de uitlevering van Modi gevraagd.

De Indiase autoriteiten vernielden eerder deze maand de villa van Modi. Dat gebeurde via een gecontroleerde ontploffing. Volgens de overheid was de residentie aan zee er illegaal gebouwd. Het ging om een luxueuze villa van meer dan 3.000 vierkante meter, waarvan de kost op 12,5 miljoen euro werd geraamd. De beelden van de ontploffing werden door verschillende Indiase media verspreid. Op de beelden is te zien hoe het gebouw als een kaartenhuisje in elkaar stort.

Het Indiase gerecht liet ook al zijn bankrekeningen bevriezen en eigendommen in Londen en in New York in beslag nemen. Het ging om meer dan 80 miljoen euro.