Belgisch gezin verdwaalt in Spaans gebergte: helikopter kan hen pas na urenlange reddingsoperatie in veiligheid brengen KVDS

22 juli 2020

14u35 0 Spaanse hulpdiensten hebben woensdagochtend een Belgisch gezin in veiligheid gebracht dat dinsdag verdwaald was geraakt in een natuurgebied in het noorden van het land. De 55-jarige man, zijn 54-jarige vrouw en hun twee kinderen van 19 en 16 waren vertrokken in het toeristische Fuente Dé en wilden een overnachtingsplaats bereiken op de Naranjo de Bulnes, een piek van 2.500 meter. Ze raakten de weg kwijt, maar konden nog het noodnummer bellen. Noodweer maakte evenwel dat hun redding urenlang duurde en dat ze de nacht op de berg moesten doorbrengen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het was dinsdagavond om 18.20 uur dat de noodoproep van het gezin binnenliep bij de hulpdiensten. Ze vertelden dat ze met zijn vieren waren en dat ze verdwaald waren in het bovenste deel van de Valle de Las Moñetas. “Ze waren gedesoriënteerd en moe”, aldus de Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Helikopter

De hulpdiensten rukten massaal uit en er werd ook een helikopter de lucht in gestuurd om de Belgen te vinden. Het gezin meldde om 19.20 uur dat het de motoren van het toestel hoorde, maar dat het zicht erg slecht was. Een hevig onweer met zware windstoten en hagel dwong de heli evenwel om de zoektocht te staken en onverrichter zake terug te keren.



Daarop besloten de reddingsdiensten om een team van drie mensen te voet op weg te sturen. De Belgen waren immers moe en hadden geen warme kleding bij zich. Na een tocht van vierenhalf uur – waarvan twee uur in de gietende regen – kon het team het gezin lokaliseren. Dat was rond 1.10 uur ’s nachts. De familie had de hele tijd via de smartphone contact gehouden met het noodnummer.

Het gezin bleek op een steile en glibberige helling te zitten en het reddingsteam moest in regen en duisternis extreme voorzorgsmaatregelen nemen om zelf niet te verongelukken. Het duurde nog anderhalf uur eer ze de vier Belgen bereikt hadden, om 2.40 uur. De familie kreeg thermische dekens, warme kleding en thermosflessen met warme dranken om de kou te verjagen en te wachten tot ze van de berg gehaald konden worden door de medische helikopter.

Woensdagmorgen werden ze dan geëvacueerd naar Fuente Dé, waar ze hun wagen hadden achtergelaten. Rond half acht was de operatie achter de rug. De hulpdiensten deelden beelden van het moment waarop de helikopter landde in het gebergte om de Belgen op te halen.

De hulpdiensten hebben de identiteit van het Belgische gezin niet vrijgegeven. Er is ook niets bekend over hun gezondheidstoestand.