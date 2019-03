Belgisch gezin met kind (4) betrokken bij zware frontale crash in Frankrijk Hans Renier

26 maart 2019

11u40

Bron: France Blue, Liberté FM 0 Buitenland Een Belgisch gezin met een kind van 4 jaar is gisteren aan de dood ontsnapt. Hun wagen botste in de buurt van het Franse Vézac frontaal op een tegenligger. Bij de hevige klap vielen vijf gewonden. Twee van hen moesten gereanimeerd worden en zijn er erg aan toe.

Het ongeval gebeurde iets na de middag op de D703 in de buurt van Sarlat. Een van beide wagens kwam om een nog onbekende reden op het andere baanvak terecht, waarna twee wagens frontaal op elkaar crashten. In een wagen zat een Belgisch gezin met een kind van 4 jaar, in de andere twee Franse mannen van elk 57 jaar.

De Franse slachtoffers waren in levensgevaar toen de hulpdiensten arriveerden. Ze werden ter plaatse gereanimeerd. Een van hen werd met een helikopter naar een ziekenhuis in Bordeaux overgebracht. De drie leden van het Belgisch gezin raakten lichtgewond. Ze werden voor onderzoek naar een ziekenhuis in Sarlat gebracht.