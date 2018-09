Belgisch gezin crasht op vakantie in Spanje: één dode, vijf gewonden

kg

02 september 2018

06u56

Bron: Belga

13

Een 50-jarige Belg is gisterenavond om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de A66 in het Spaanse Almendralejo, in de regio Extremadura. Vijf gezinsleden van de man raakten gewond bij het ongeval. Dat meldt de Spaanse nieuwssite Hoy.