Belgisch gerecht bevestigr dat diploma Tshisekedi vervalst is

18 januari 2019

18u17

Bron: Belga 0 Op vraag van het Congolese gerecht heeft de Belgische justitie bevestigd dat presidentskandidaat Félix Tshisekedi een vervalst attest gebruikt heeft toen hij zich vorig jaar kandidaat stelde voor de verkiezingen. Dat schrijft VRT NWS. Eerder had La Libre Belgique al bericht dat dat diploma vals was, nadat er al jaren geruchten waren over het diploma van een zoon van Congo's bekendste oppositieleider Etienne Tshisekedi. Hoewel het attest dus vervalst werd, is zijn kandidatuur wel toegelaten door de Congolese kiescommissie.

Het parket-generaal van het hof van beroep van Matete (Kinshasa) heeft in augustus een internationale commissie naar Brussel gestuurd, een rechtshulpverzoek. De Brusselse school ICC bevestigde eerder al aan La Libre dat het diploma dat Tshisekedi aan de school gehaald zou hebben, vervalst werd. Tshisekedi's partij reageerde toen dat dat document niet werd gebruikt bij zijn kandidatuur.

Vandaag meldt de VRT dat Tshisekedi dat document wel heeft ingediend, dat de Congolese justitie van meet af aan twijfelde aan de authenticiteit en dat heeft laten onderzoeken door de Belgische justitie. Op 21 november maakte Buitenlandse Zaken die conclusie over aan de Congolese collega's, ruim een maand voor de verkiezingen.

De directeur van de school bevestigt daarin nogmaals dat het document vals is, en voegt er ook het volledige leerlingendossier van Tshisekedi aan toe. Daarin staat te lezen dat de Congolees over een periode van ruim 20 jaar geregeld ingeschreven is geweest aan het ICC, maar nooit voldoende examens met voldoening heeft afgelegd om zelfs maar in één hoger jaar te slagen.

Woordvoerders van ministers van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en van Justitie Koen Geens bevestigden aan de VRT dat het Belgische gerecht zijn Congolese collega's geholpen heeft.

De kiescommissie kondigde op 10 januari aan dat Tshisekedi de verkiezingen gewonnen had.