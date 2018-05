Belgisch fregat Louise-Marie vuurt voor eerst Harpoon-raket af TT

31 mei 2018

18u51

Het Belgische fregat Louise-Marie heeft gisteren op oefening in de Noorse Zee voor het eerst een Harpoon-raket met een bereik van 150 kilometer afgevuurd. Iets waar een prijskaartje van 750.000 euro aan vasthangt, maar het was nodig "om te verzekeren dat alles correct functioneert", aldus Wim Robberecht, 'baas' van de marine. De raket was trouwens niet met explosieven geladen, maar met meetapparatuur.

De raket "vernietigde" trouwens "zijn doel", een vaartuig van het denkbeeldige land Gunnar, een schurkenstaat die zijn laars lapt aan een ultimatum van de VN-Veiligheidsraad.

Ons land is samen met NAVO-partners als Nederland, Denemarken en Noorwegen in de Noorse Zee bezig met een oefening om de paraatheid van hun bemanning en hun wapensystemen te testen.

Een Russisch schip volgt trouwens vanop afstand en buiten de Noorse territoriale wateren nauwlettend de bewegingen van de NAVO-schepen. Moskou wil daarmee blijk geven van een toegenomen assertiviteit, nu de spanningen met het Westen de laatste jaren weer zijn toegenomen, luidt het in militaire kring.

Train as you fight, this includes missile launches. Glad to have witnessed BNS Louise-Marie Trg period. @TheBelgianNavy pic.twitter.com/ZydjZEqPPS Admiraal Robberecht(@ Wim_Robberecht) link

Verschillende oefeningen

De Louise-Marie heeft dit jaar een goed gevuld programma. Begin dit jaar was er al een antiterreuroperatie van de NAVO in de Middellandse Zee. Daarna volgden oefeningen, één gewijd aan de strijd tegen duikboten vlakbij Sicilië en één voor de kust van Schotland. Vandaag keert het fregat terug naar de haven van Den Helder in Nederland, voor een onderhoud. In het najaar neemt de Louise-Marie deel aan een van de grootste oefeningen in de geschiedenis van de NAVO, "Trident Juncture", in het noorden van Europa.

Naast de Louise-Marie heeft het Belgische leger nog het fregat Leopold 1. Beide schepen werden in december 2005 van Nederland gekocht voor een bedrag van 230 miljoen euro. In de loop van 2008 werden ze alle twee volledig operationeel verklaard. De Louise-Marie nam verschillende keren deel aan de Europese operatie Atalanta tegen de Somalische piraterij.

De twee fregatten moeten in de loop van het volgende decennium vervangen worden door modernere schepen. België en Nederland werken samen voor de vervanging van een aantal marineschepen. De Nederlanders nemen de lead in de vervanging van de fregatten, terwijl België de bouw van twaalf nieuwe mijnenjagers op zich neemt.