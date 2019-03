Belgisch farmabedrijf moet man bijna 3 miljoen euro nadat miskraammiddel dat zijn oma nam hem gehandicapt maakte ADN

04 maart 2019

20u09

Bron: Belga 0 Exact 2,96 miljoen euro. Dat is het bedrag dat het Belgische farmabedrijf UCB in Frankrijk moet betalen aan een jongeman wiens handicap onrechtstreeks is veroorzaakt door een geneesmiddel van UCB dat zijn grootmoeder nam tijdens haar zwangerschap. Het Franse persagentschap AFP kon het vonnis van de rechtbank in Nanterre, bij Parijs, inkijken.

De zaak draait rond het geneesmiddel Distilbène (ook bekend als DES), dat van 1950 tot 1977 in Frankrijk aan zwangere vrouwen werd voorgeschreven om miskramen te voorkomen. Maar het geneesmiddel, dat sinds 1983 niet meer op de markt is, bleek jaren later ernstige gevolgen te kunnen hebben voor de dochters van de behandelde vrouwen.

Er werden al meerdere rechtszaken gevoerd tegen UCB. In dit geval legde de rechtbank een verband tussen de handicap van de prematuur geboren man, die nu rond de dertig jaar oud is, en de baarmoederproblemen van zijn moeder, die dan weer gelinkt zijn aan het geneesmiddel dat zijn oma nam. UCB moet de man vergoeden voor de geleden schade.

"Deze beslissing erkent het parcours en het lijden van deze familie", reageerde Jean-Michel Joubert, de woordvoerder van UCB in Frankrijk. "UCB zal zijn verantwoordelijkheid nemen zoals het dat al in gelijkaardige zaken heeft gedaan." Over een eventueel beroep sprak hij zich nog niet uit.

Het hof van beroep van Versailles velde in 2011 een belangrijk arrest, dat erkende dat er een verband mogelijk is tussen het gebruik van Distilbène en een handicap twee generaties later.

Volgens het jaarrapport op de website van UCB had het farmabedrijf eind 2018 voor 99 miljoen euro provisies aangelegd in verband met Distilbène-zaken.

