Belgisch Europarlementslid wil partij van Orban bannen uit EVP jv

11 april 2018

11u44

De Fidesz-partij van de Hongaarse premier Viktor Orban zou uit de fractie van de Europese Volkspartij (EVP) in het Europees Parlement moeten gezet worden. Dat heeft Pascal Arimont, het Belgische Europarlementslid van de Duitstalige Christlich Sociale Partei (CSP) die ook in de Europese EVP-fractie zetelt, gezegd op de RTBF-radio.

"In de politiek moet je helder en eerlijk zijn. Wanneer men bepaalde grenzen die een partij gesteld heeft overschrijdt, kan men er geen deel meer van uitmaken. Hier heeft de Fidesz-partij al meermaals die rode lijnen overschreden. Als we onze eigen waarden willen respecteren, moeten we hen uitsluiten", aldus Arimont. Hij zal dat standpunt ook verdedigen op de vergadering van de EVP-fractie.

Arimont geeft wel toe dat zijn pleidooi weinig kans op slagen heeft. Volgens hem zijn er momenteel "twee stromingen" binnen de EVP-fractie. Daarbij zou de meerderheid van de fractie geneigd zijn om Fidesz aan boord te houden "omdat het de enige manier is om Orban een beetje onder controle te houden", aldus Arimont.

Drukkingsmiddel

"Wanneer we zijn verkiezingscampagne geanalyseerd hebben, hebben we kunnen zien dat die heel erg anti-Brussel en erg xenofoob was. Wat gebeurt er als Orban geen deel meer uitmaakt van de EVP? Hebben we dan nog altijd drukkingsmiddelen om hem te zeggen: 'tot hier en niet verder'? Dat is het andere argument dat ook logisch is", zegt Arimont.

Afgelopen weekend haalde de Fidesz-partij van Orban een afgetekende verkiezingsoverwinning. De Fidesz-partij haalde opnieuw een tweederdemeerderheid en Orban zelf kan beginnen aan zijn derde ambtstermijn als premier.