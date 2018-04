Belgisch elektronisch afval gedumpt in Nigeria ADN

19 april 2018

17u54

Bron: Belga 2 België is de op twee na belangrijkste uitvoerder van gebruikt elektrisch en elektronisch materiaal, zoals televisietoestellen, smartphones en wasmachines, naar Nigeria. Bijna een derde ervan is echter onbruikbaar, en dat is illegaal, zo staat vandaag in een rapport van de Universiteit van de Verenigde Naties (een instelling van de VN) en het coördinatiecentrum van de Bazel-conventie voor Afrika (BCCC Africa).

Het uitvoeren van gebruikte elektronica is niet verboden, maar de toestellen moeten wel nog werken en tweedehands verkocht kunnen worden. Maar de uitvoer van onbruikbare apparaten is volgens de Bazel-conventie illegaal. De conventie kwam er om te vermijden dat ontwikkelde landen hun elektronisch afval zouden dumpen in ontwikkelingslanden.

Voor de studie werd de stroom van gebruikte elektrische en elektronische apparaten in twee havens nabij de Nigeriaanse kuststad Lagos onder de loep genomen. Blijkt dat er elk jaar ongeveer 60.000 ton aan dergelijk materiaal Nigeria binnenkomt, voornamelijk vanuit Duitsland (12.000 ton), het Verenigd Koninkrijk (11.700 ton) en België (5.660 ton, voornamelijk via de haven van Antwerpen).

Volgens de onderzoekers werkt minstens een kwart (15.600 ton) van alle in Nigeria ingevoerde elektrische en elektronische apparaten niet meer. Dat is dus illegaal elektronisch afval. Veel van de producten worden overigens niet in containers vervoerd, maar in tweedehandswagens gepropt. Dat levert voor de uitvoerder niet alleen plaatsbesparing op, zo staat in het rapport, maar het is ook een manier om controles te vermijden.