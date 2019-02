Belgisch echtpaar sterft op vakantie in Mallorca FVI

24 februari 2019

16u40

Bron: DiarioDeMallorca.es 0 De gerechtelijke politie van de Guardia Civil onderzoekt de dood van een Belgisch echtpaar op een boerderij in Escorca (Mallorca), het zou gaan om een CO-vergiftiging.

Het echtpaar was een paar dagen op vakantie in Mallorca in hun gerenoveerde boerderij. Een probleem met de houtkachel zou geleid hebben tot een CO-vergiftiging en bedwelmde het koppel in hun slaap.

De twee lichamen werden pas zaterdag ontdekt, nadat een vriend de politie had verwittigd. Hij was ongerust nadat hij al een tijdje niks meer van hen hoorde. De politie bevestigt na een grondige inspectie van het huis dat er geen sporen van geweld werden aangetroffen.

De identiteit van het koppel is nog niet bekend, maar het lijkt erop dat het gaat om een koppel van middelbare leeftijd. Maandag vindt de autopsie plaats in het mortuarium van Palma.

