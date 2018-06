Belgisch culinair team naar wereldfinale Bocuse d'Or KVE

12 juni 2018

20u13

Bron: Belga 10 België heeft zich geplaatst voor de wereldfinale van de Bocuse d'Or, de belangrijkste internationale gastronomische wedstrijd ter wereld. Dat meldt Horeca Vlaanderen vanavond. Het Belgische team behaalde de zesde plaats op de Europese finale die gisteren en vandaag plaatsvond in het Italiaanse Turijn. Enkel de tien beste van de twintig deelnemende landen mochten door naar de finale. Voor België ging chef Lode de Roover samen met commis Piet Vande Casteele de strijd aan.



De Belgen wisten de jury van topchefs te overtuigen door onder andere de typisch Vlaamse asperge in hun gerecht te verwerken. "Met dit resultaat profileert Vlaanderen zich als een culinaire topbestemming", zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. "Wie hoge ogen gooit op een wedstrijd als Bocuse d'Or vestigt een internationale culinaire reputatie."



De Bocuse d'Or, gestart door de Franse sterrenchef Paul Bocuse in 1987, wordt officieus het wereldkampioenschap koken genoemd. Het is een tweejaarlijkse wedstrijd waarvan de wereldfinale plaatsvindt in Lyon (29-30 januari 2019).

De teams moeten in 5 uur en 35 minuten een voor- en hoofdgerecht maken voor 14 personen. De producten die ze moeten gebruiken, zijn vooraf vastgelegd. Op de Europese finale moesten de chefs aan de slag met Piedmontese rundsvlees.



"We hebben steeds een vooraanstaande plaats ingenomen in de Bocuse d'Or en staan op de derde plaats wat het aantal podiumplaatsen betreft", zegt gastronomisch bondscoach Jo Nelissen. "Toch zijn we er nog nooit in geslaagd om de gouden medaille in de wacht te slepen. Sinds 1999 behaalden we geen podiumplaats meer en dat is nu net van groot belang om onze gastronomische uitstraling kracht bij te zetten."