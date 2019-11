Belgisch cruiseschip met 150 toeristen vaart tegen rotsen voor Phi Phi-eilanden HR

25 november 2019

08u17

Bron: The Thaiger, Maritime Bulletin 0 Buitenland Het cruiseschip ‘La Belle des Océans’, dat vaart onder Belgische vlag, is afgelopen nacht voor de Phi Phi-eilanden in Thailand tegen de rotsen gevaren. Het schip raakte beschadigd en maakte water. De Thaise marine rukte uit om de 150 toeristen en bemanningsleden veilig aan wal te brengen in de bekende badplaats Phuket.

De cruiseboot is volgens lokale media afgelopen nacht rond 3 uur plaatselijke tijd op een rif gevaren, op zo’n 5 kilometer afstand van de Phi Phi-eilanden. Daarbij is een gat geslagen in de romp, waardoor water naar binnen stroomde. De boot was op dat moment op weg naar Phuket.



Een vissersboot die het cruiseschip vast zag zitten wilde ter hulp komen, schrijft The Thaiger. Maar de kapitein meldde hem dat de Thaise marine intussen al uitgerukt was. Zij moesten uiteindelijk wachten tot het water hoger kwam, vooraleer ze het konden wegslepen van het rif. Daarna kon het gehavende cruiseschip zijn tocht naar Phuket verderzetten. Op foto’s is te zien dat de boot naar één kant overhelt. Wellicht is dat een gevolg van de aanvaring.

Volgens Thaïse media zaten er 77 passagiers op het schip, waarvan 33 mannen en 44 vrouwen. De bemanning van ongeveer 80 personen zou voornamelijk uit Filipino’s bestaan. Of er ook Belgen op het schip zaten, is niet duidelijk. Alle opvarenden werden veilig aan wal gebracht.

Het cruiseschip is nog maar sinds enkele maanden in het bezit van het Franse familiebedrijf CroisiEurope, zo bevestigt een woordvoerster van het bedrijf aan HLN. Thaise media melden dat het naar Singapore zou moeten voor herstelling.