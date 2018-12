Belgisch-Canadese doctoraatsstudent riskeert gevangenisstraf na protest in Boedapest jv

22 december 2018

16u28

Bron: belga 0 De 32-jarige Belgisch-Canadese doctoraatsstudent Adrien Beauduin riskeert een celstraf van twee tot acht jaar in Hongarije. Hij wordt samen met vier andere studenten beschuldigd van geweld tegen de politie tijdens een betoging tegen de zogenaamde "slavenwet" in Boedapest. De Belgische autoriteiten bieden hem bijstand.

De doctoraatsstudent met dubbele nationaliteit van de Central European University was naar eigen zeggen op 12 december vreedzaam aan het betogen tegen de nieuwe wet die de arbeidsomstandigheden regelt. Die wet houdt in dat werkgevers arbeiders tot jaarlijks 400 overuren kunnen verplichten, terwijl ze drie jaar de tijd krijgen om die overuren uit te betalen.

De student werd gedurende twee dagen van zijn vrijheid beroofd en beschuldigd van geweld. "We hebben met de andere beklaagden vastgesteld dat de beschrijving van de gewelddaden dezelfde was bij iedereen", verklaarde hij aan Sudpresse. Allemaal zouden ze een agent geslagen hebben met de linkerarm en vervolgens naar hem geschopt hebben.

Beauduin ontkent de feiten. Hij kreeg de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de aanklacht, maar dat is volgens zijn advocaat in Hongarije "puur symbolisch".

Wel is het gelukt om zijn proces uit te stellen tot januari. Ondertussen heeft Buitenlandse Zaken in Brussel contact gehad met de student en hem bijstand aangeboden. Ook de Canadese ambassade volgt de zaak.