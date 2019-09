België wil dat Veiligheidsraad stemt over staakt-het-vuren in Idlib IB

18 september 2019

23u46

Bron: Belga 0 België, Duitsland en Koeweit willen dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties morgen stemt over een staakt-het-vuren in het Syrische Idlib. Dat zou uit diplomatieke bron blijken. De drie landen willen een "onmiddellijk staken van de vijandelijkheden" in de Syrische provincie Idlib.

Volgens de tekst die het Franse persbureau AFP in handen heeft gekregen en waartegen Rusland zijn veto kan stellen, moet dat staakt-het-vuren op 21 september op de middag ingaan. Bedoeling is een "verdere verslechtering van de reeds catastrofale situatie in Idlib te vermijden".

De stemming over de resolutie is donderdag gepland om 21.00 uur Belgische tijd. Over de tekst werd al sinds eind augustus onderhandeld, maar Rusland bood veel weerstand. Rusland heeft zelf dan ook ook een tekst ingediend, die wordt gesteund door China en eveneens donderdag ter stemming voorligt.

Controversiële passage

In hun voorstel vragen de Russen eveneens een stopzetting van de vijandelijkheden in Idlib, om een verdere achteruitgang van de humanitaire situatie tegen te gaan. Wanneer die zou moeten ingaan wordt niet vermeldt. In een volgende paragraaf voegt Moskou echter toe dat dat staakt-het-vuren niet geldt voor militaire operaties tegen individuen, groepen of entiteiten die gelinkt zijn aan terroristische groepen.

Die passage is voor de westerse landen onaanvaardbaar, aangezien ze op talrijke manieren te interpreteren valt en nog steeds aanvallen op burgerdoelwitten mogelijk maakt. De kans is dus groot dat de Russische resolutie niet de vereiste negen op vijftien stemmen haalt, of op een veto van permanente leden Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten zal stuiten.

In Idlib vinden nog steeds luchtaanvallen plaats, na vier maanden van bombardementen door het Syrische regime en bondgenoot Rusland. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten kwamen daarbij 960 burgers om.