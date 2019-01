België vindt niet genoeg douaniers om brexit op te vangen: “De ene put wordt gevuld door de andere dieper te maken” SVM

België vindt voorlopig amper de helft van het beloofde aantal douaneambtenaren om de gevolgen van de brexit op 29 maart 2019 op te vangen. Begin januari waren er de helft minder aanwervingen dan voorzien.

De federale overheidsdienst Financiën vindt niet voldoende douaniers om de handel in goederen tussen België en het Verenigd Koninkrijk na de brexit in goede banen te leiden. Voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) kondigde in mei aan dat de FOD Financiën 141 nieuwe douaniers zou aanwerven om de impact van de brexit op ons land op te vangen.

Volgens Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën, verloopt de rekrutering inderdaad moeizaam. Tegen begin maart zullen er in totaal 105 nieuwe douaniers aan het werk zijn. Naar de overige 36 blijft het voorlopig zoeken. Adyns garandeert wel dat de 141 plaatsen tegen eind maart worden ingevuld. "Desnoods via interne mobiliteit", klinkt het.

Minstens 300

Marc Nijs, secretaris van de afdeling Openbare Diensten van de christelijke vakbond ACV, is niet te spreken over de gang van zaken. "Met interne verschuivingen vult men de ene put door de andere dieper te maken."

Eerder was er al ontevredenheid over het lage aantal aanwervingen. Volgens de administratie van de FOD Financiën zijn er voor een zachte brexit (zoals de voorlopige deal die Theresa May met de Europese Unie heeft bereikt; nvdr) minstens 300 extra personeelsleden nodig. Voor een harde brexit (een no-dealscenario) zouden dat er iets minder dan 400 zijn.