België twijfelt over winst Tshisekedi in presidentsverkiezingen Congo, Reynders trekt naar VN-Veiligheidsraad AW TT KG IB HA DVDE TVC

10 januari 2019

11u07

Bron: Reuters, BBC, Belga, ANP, AP, Reuters 9 Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) zegt dat ons land zijn positie in de VN-Veiligheidsraad zal gebruiken om duidelijkheid te krijgen over de uitslag van de Congolese presidentsverkiezingen. Die werden verrassend gewonnen door oppositiekandidaat Félix Tshisekedi, zo deelde de Congolese kiescommissie (Ceni) vannacht mee. Hij zal Joseph Kabila opvolgen als president van het land. Tshisekedi's rivaal en mede-oppositiekandidaat, Martin Fayulu, aanvaardt de uitslag niet en spreekt over een “electorale staatsgreep”. Ook Frankrijk heeft bedenkingen bij de resultaten.

Reynders twijfelt of de uitslag van de Congolese verkiezingen wel klopt. Eerder had de invloedrijke bisschoppenconferentie in het land laten uitschijnen dat de populaire Martin Fayulu de rechtsgeldige winnaar was. “We hebben een aantal twijfels die we moeten controleren en die de komende dagen besproken zullen worden in de VN-Veiligheidsraad”, zo zegt Reynders tegenover de RTBF.



Félix Tshisekedi haalde het volgens de Congolese kiescommissie met zeven miljoen stemmen (38,6 procent) van zijn rivalen, regeringskandidaat Emmanuel Ramazani Shadary (vier miljoen stemmen) en Martin Fayulu (zes miljoen stemmen), zo liet de voorzitter van de kiescommissie, Corneille Nangaa, weten.

“President van alle Congolezen”

“Ik zal een president van alle Congolezen zijn”, zei Tshisekedi na de bekendmaking tegen duizenden aanhangers in de hoofdstad Kinshasa. “Het is vandaag een historische dag voor de traditionele oppositie van dit land. Niemand had dit scenario kunnen bedenken, waarbij een oppositiekandidaat de overwinning binnenhaalde.” Hij bedankte ook vertrekkend president Kabila, die hij beschreef als “een belangrijke politieke partner”.



Na de bekendmaking van de resultaten barstte er in straten van Kinshasa gejubel uit. Omdat de regering de kiescommissie de facto controleert, wordt ervan uitgegaan dat Kabila de machtswissel niet zal tegenhouden.

Monsieur Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo élu Président de la République Démocratique du CONGO! @fatshi13 #ElectionsRDC #Elections2018 #RDC Ceni-rdc(@ cenirdc) link

“Fraude en electorale staatsgreep”

Oppositiekandidaat Martin Fayulu lijkt het resultaat alvast niet te aanvaarden. Hij zei op Radio France International dat er “een electorale staatsgreep” is gepleegd. De populaire Fayulu, die vooraf als groot kanshebber was ingeschat, had de overwinning eerder zelf al opgeëist.

Ook de invloedrijke Congolese bisschoppenconferentie (Cenco) zou hem eerder al als winnaar hebben uitgeroepen op basis van opiniepeilingen uitgevoerd in opdracht van de katholieke kerk. Cenco had op 4 januari aangekondigd de naam van de winnaar te kennen, maar gaf geen naam. Volgens internationale media zoals The New York Times en Africa Confidential ging het weliswaar om Fayulu.

“Overwinning gestolen”

“Deze resultaten hebben niets met de waarheid te maken”, zei Fayulu ook in een reactie aan de BBC. Hij beschuldigde Nangaa, de voorzitter van de Congolese kiescommissie, van “een schurkenstreek”. “Men heeft de overwinning van het Congolese volk gestolen, en dat volk zal dat nooit aanvaarden.”

Zijn aanhangers kwamen alvast op straat in Kisangani, in het noordoosten van Congo. Getuigen berichtten dat de politie traangas gebruikte en in de lucht schoot om de manifestaties in drie van de vijf gemeenten van Kisangani uiteen te jagen. Volgens een correspondent van AFP liggen de straten bezaaid met stenen en zijn banden en marktkramen in brand gestoken. “Ze hebben ons de overwinning gestolen”, riep een twintiger. Volgens kolonel Guy Diabongo hebben agenten van de politie “jongeren aangetroffen die de woning van het hoofd van de lokale afdeling van de Céni in brand staken”. “We kwamen tijdig aan om hen uiteen te jagen”, aldus de kolonel.

“Niet in overeenstemming met de verwachtingen”

Ook Frankrijk heeft bedenkingen bij de uitslag. Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, zijn de resultaten “niet in overeenstemming” met de verwachtingen. “De bisschoppenconferentie van Congo heeft controles uitgevoerd en resultaten aangekondigd die helemaal anders zijn. Er moet duidelijkheid komen over die resultaten, die omgekeerd zijn aan wat we verwachtten”, aldus de Franse minister. Hij herhaalde dat Fayulu “a priori” op kop stond bij de verkiezingen.

Het resultaat van de verkiezingen kan nog aangevochten worden voor het Grondwettelijk Hof.

“Corruptie en armoede bestrijden”

De 55-jarige Félix Tshisekedi is de zoon van de legendarische Congolese opposant Etienne Tshisekedi, die twee jaar geleden overleed in ons land. Hij is getrouwd en vader van vijf kinderen. De man behaalde een diploma in marketing en communicatie in ons land, maar de geldigheid van dat diploma werd tijdens de jongste verkiezingen wel in vraag gesteld.

Hij beloofde tijdens zijn campagne om de corruptie en armoede te bestrijden en de rust te herstellen in het instabiele land, dat nog steeds kampt met verschillende gewapende conflicten.

Tshisekedi's vader was destijds de rivaal van Mobutu, militair dictator en voormalig president van Congo. Dat gegeven zou zijn zoon enkele punten hebben kunnen opleveren. Als president van Congo, zal Félix het stoffelijk overschot van zijn vader, dat zich nog steeds in België bevindt, eindelijk kunnen laten begraven in zijn thuisland.

Onrust en ebola

Thisekedi zou Joseph Kabila moeten opvolgen, die het land zeventien jaar lang autoritair bestuurde. Als Kabila zijn nederlaag erkent, zou dat betekenen dat er voor het eerst in vijftig jaar een vreedzame machtswissel in Congo plaatsvindt.

De nieuwe president moet al op 18 januari de eed afleggen, hoewel de verkiezingen in enkele regio’s niet konden doorgaan omdat ze geteisterd worden door onrust en een ebola-epidemie. Zo werden 1,25 miljoen van de 40 miljoen kiesgerechtigden uitgesloten. De verkiezingen zullen daar in maart plaatsvinden.

Urenlange proclamatie

De voorbije dagen werd er “gedelibereerd” over de uitslag van de verkiezingen. De uiteindelijke bekendmaking van de eerste uitslagen door de Kiescommissie (Ceni), draaide uit op een heuse uitputtingsslag.

De proclamatie startte met anderhalf uur vertraging, waarna gestart werd met het voorlezen van alle namen van de verkozen provinciale afgevaardigden en parlementsleden, provincie per provincie. Rond drie uur afgelopen nacht werd de overwinnaar van de presidentsverkiezingen bekend gemaakt.

De Congolezen brachten op 30 december hun stem uit. Volgens Human Rights Watch waren de verkiezingen getekend door grootschalige onregelmatigheden, onderdrukking van kiezers en geweld. Sylvano Kasongo van de politie zegt dat het de bedoeling is om de vrede en rust te bewaren na de bekendmaking van de resultaten. Ook Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, roept alle partijen in Congo op af te zien van geweld.

Les trois candidats en lice à l’élection présidentielle ont obtenu:

1. Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO: 7.051.013 soit 38,57%.

2. Monsieur Martin FAYULU MADIDI: 6.366.732 soit 34,83%

3. Monsieur Emmanuel SHADARY: 4.357.359 soit 23,84%

Taux de participation: 47,56% Ceni-rdc(@ cenirdc) link

Voornaamste tegenstanders

Er waren bij de verkiezingen drie belangrijke presidentskandidaten waaruit Félix Tshisekedi nu is gekozen als opvolger van president Kabila. Zijn rivalen waren onder anderen Emmanuel Ramazani Shadary, een van de oprichters van de partij van Kabila (PPRD). Populair zou Shadary volgens waarnemers niet zijn.

Wel geliefd, volgens duizenden waarnemers van de rooms-katholieke Bisschoppenconferentie althans, is de oppositiekandidaat Martin Madidi Fayulu. Fayulu wordt ook wel ‘le soldat du peuple’ genoemd en streeft naar een “vrij en welvarend Congo”. Zijn oneliner slaat aan in de Republiek: de kandidaat zou volgens eerdere voorspellingen de meeste kans hebben gemaakt op het presidentschap, maar heeft de duimen moeten leggen tegen Tshisekedi.

Er was trouwens ook nog een vrouwelijke presidentskandidate: Marie-Josée Ifoku, maar haar naam wordt door geen enkele waarnemer vermeld.

Joseph Kabila was president van het land sinds 30 juli 2006. In 2016 braken de eerste rellen uit omdat de president zijn ambt verlengde, al was dat verboden volgens de grondwet.

#RDCvote: la publication des résultats à 23Heures, annonce @CNangaa président de la @cenirdc pic.twitter.com/Ifk8oz29Ox Stanis Bujakera Tshiamala(@ StanysBujakera) link