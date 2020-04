België telt in één maand tijd 25% meer doden dan normaal: wat zegt dat cijfer over onze corona-aanpak? Sven Van Malderen

21 april 2020

19u25

Bron: New York Times 0 Over de manier van coronadoden tellen is al heel wat inkt gevloeid. Twee dagen geleden verwees Donald Trump nog naar een pancarte waar België bovenaan prijkte op basis van het aantal overlijdens per 100.000 inwoners. Dat ons land bijna alle sterfgevallen in woonzorgcentra meerekent, is een belangrijke nuance die verloren ging. Per land de oversterfte berekenen zou op dat vlak een eerlijker beeld geven. De ‘New York Times’ heeft nu een voorzichtige poging ondernomen om die extra duidelijkheid te scheppen. En wat blijkt? België komt met een oversterfte van 25 procent beter uit de verf dan eerst gevreesd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de dodentol vanwege corona sowieso veel hoger ligt dan nu officieel vastgesteld werd. Neem nu België: van 9 maart tot 5 april werden er officieel 1.447 coviddoden geregistreerd. In diezelfde periode is er echter sprake van zo’n 2.300 overlijdens méér dan normaal. Betekent dat dan dat die resterende 853 doden ook te wijten zijn aan corona? Niet gezegd, maar het zal allicht niet veel schelen.

Diezelfde berekening werd ook gemaakt voor Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, New York, Nederland, Istanbul, Jakarta, Zwitserland en Zweden. Het verdict is hard: er zijn in die zes landen en drie steden nog eens 28.000 doden extra gevallen waar tot nu toe geen officiële verklaring voor is. Heel wat overheden lossen echter geen gegevens over hun rusthuizen en rekenen enkel covidoverlijdens mee die officieel vastgesteld werden.

66% oversterfte in Spanje

In ons land werd in de bewuste periode een oversterfte van 25 procent opgetekend. Enkel Zweden en Zwitserland doen voorlopig beter, met 12 en 21 procent. Buurlanden Frankrijk en Nederland halen respectievelijk 28 en 33 procent. Spanje zit aan 66 procent, terwijl New York zelfs piekt tot 298 procent.

In Istanbul vielen er in een maand tijd 2.100 doden meer te betreuren dan gewoonlijk. Dat aantal ligt dubbel zo hoog dan wat de Turkse overheid in diezelfde periode toeschreef aan corona voor heel het land. En wat dan gedacht van Jakarta? Officieel slechts 84 coronadoden in de maand maart, maar er vonden wel ruim duizend begrafenissen méér plaats dan gebruikelijk.

“Geen competitie”

Vergelijken blijft ook nu een moeilijke zaak omdat periodes niet altijd overlappen en omdat landen in een verschillende fase van de epidemie zitten. Maar het lijkt er sterk op dat veel overheden de echte dodentol zo veel mogelijk onder de mat proberen te vegen.

At least 26,000 more people died during the coronavirus pandemic over the last month than official death counts report, a review of mortality data in 11 countries by The New York Times shows https://t.co/gsGlJIJ0D5 The New York Times(@ nytimes) link

“Reken maar dat de cijfers die nu elke dag meegedeeld worden een zware onderschatting zijn”, zegt demograaf Tim Riffe van het Max Planck Institute for Demographic Research in Duitsland. “Op veel plekken is de epidemie al lang genoeg aan de gang om ook die oversterfte mee in rekening te nemen. Zo zullen we een duidelijker beeld krijgen van de echte tol die dit virus geëist heeft.”

Ook Alexander De Croo verwees in een tweet naar deze studie van de ‘New York Times’. “De strijd tegen Covid-19 is geen competitie, maar correcte gegevens zijn wel belangrijk”, schreef de minister van Financiën erbij.

Lees ook: Jongste coronapatiëntje van het land is weer thuis: baby Zoë (1 maand) mag Jessaziekenhuis verlaten (+)

The fight against #COVID19 is not a competition, but a joint effort where sound data matter.



Interesting in this regard: @nytimes study of last month’s excess mortality.



Belgium (25%), France (28%), Netherlands (33%), England & Wales (33%), NYC (298%).https://t.co/YhtV6yhupS Alexander De Croo(@ alexanderdecroo) link