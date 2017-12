België stuurt voor het eerst een vrouwelijke ambassadeur naar Saoedi-Arabië IB

04u51

Bron: Belga 0 RV Dominque Mineur neemt als eerste vrouw de rol van Belgische ambassadeur in Saoedi-Arabië op zich. Zowel Saoedi-Arabië als Iran, landen met problematische vrouwenrechten, krijgt in de zomer een Belgische ambassadrice. "Een duidelijk signaal", klinkt het daarover in regeringskringen. Dat schrijft De Tijd vandaag. Dominique Mineur, een Franstalige met MR-etiket, neemt de post op zich.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) geeft groen licht aan de diplomatieke beweging die komende zomer plaatsvindt. Dat is een jaarlijkse traditie waarbij sommige ambassadeurs van de ene post naar een andere verhuizen.

Belangrijk signaal

Het opvallendst is dat België voor het eerst een vrouw stuurt naar Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Het gaat om Dominique Mineur, een Franstalige met MR-etiket. Dat is een belangrijk signaal, want Saoedi-Arabië staat bekend als het vrouwonvriendelijkste land ter wereld, klinkt het in de krant.

Met Véronique Petit wordt ook naar Teheran, de hoofdstad van Iran, een vrouw gestuurd. Ook Iran neemt het niet al te nauw met de rechten van vrouwen.