België praat met buurlanden over ‘reisbubbel’, maar ook deze grenzen gaan wellicht open KVE

20 mei 2020

09u18 14 Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) heeft de voorbije dagen intensief overlegd met zijn Franse, Nederlandse, Duitse en Luxemburgse collega’s over een graduele opheffing van de beperkingen aan de gemeenschappelijke grenzen. Toerisme lijkt dan in de eerste plaats in de buurlanden mogelijk. Ook elders in Europa wordt druk overlegd over het openen van grenzen.

Goffin wil dat het bezoeken van naasten in het buitenland, shoppen in de buurlanden en het onderhoud van tweede verblijven in het buitenland mogelijk wordt.

Tegelijk kan een opheffing van de beperkingen alleen onder voorwaarden: eerst “eenzelfde aanpak van de epidemie aan beide kanten van de grens, en een besmettingsniveau dat onder controle is”, daarna “een heropening die volledig onderling wordt gecoördineerd”.

Druk overleg

De Europese ministers van Toerisme plegen vandaag overleg over het recente toerisme- en vervoerspakket dat de Europese Commissie op 13 mei heeft voorgesteld. Dat pakket omvat ‘richtsnoeren’ en aanbevelingen om de lidstaten te helpen de reis­beperkingen geleidelijk aan weer op te heffen naar de zomervakantie toe, en de toeristische bedrijven (hotels, b&b, transportsector, luchtvaartmaatschappijen,...) in staat te stellen om weer te openen, met inacht­neming van nood­zakelijke gezondheids­maatregelen. Het is helemaal niet zeker dat er op dit overleg ook al concrete knopen zullen worden doorgehakt, al zijn er weinig sectoren waar de druk zo groot wordt om met concrete oplossingen te komen - niet alleen door de enorme economische impact maar ook bij ‘de gewone man en vrouw’ die willen weten waar ze binnenkort aan toe zijn.

Mini-Schengenzone

En ook elders in Europa beweegt er iets. Tsjechië, Oostenrijk en Slovakije van hun kant hopen om tegen midden juni een ‘mini-Schengenzone’ te kunnen creëren. Ook Duitsland, Polen en Hongarije zouden overigens betrokken zijn bij de onderhandelingen. Bedoeling is dat er tussen die landen volledig vrij gereisd kan worden, al zal de precieze datum voor heropening van de grenzen volgende week bekendgemaakt worden.

En nog meer landen werken intensief aan akkoorden over de opening van de grenzen: zo laat Slovakije vanaf nu ook weer Kroaten binnen zonder dat ze in quarantaine moeten.

Duitsland

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas hield overigens een videocall met zijn collega’s van tien Europese lidstaten die populair zijn bij Duitse toeristen (Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Kroatië, Malta, Cyprus, Bulgarije, Oostenrijk en Slovenië). Die elf landen willen alvast zoveel mogelijk grenscontroles opheffen voor aanvang van het toeristische zomerseizoen. Ze bepleiten een stapsgewijs herstel van het vrije verkeer, gebaseerd op besmettingsgraden. Ze zijn het er over eens dat “het cruciaal wordt dat onze burgers niet alleen weer vrij kunnen reizen in Europa, maar ook gezond naar huis kunnen terugkeren”.

De Duitsers krijgen het advies nog zeker tot half juni niet naar het buitenland af te reizen, maar Maas wil die algemene waarschuwing voor Europese landen vervangen door aanbevelingen voor elk land apart zodat de Duitser zelf kan kiezen. De minister-president van de Duitse deelstaat Beieren wil daar weer een bonus geven aan Duitsers die vakantie in eigen land willen vieren. “We moeten onveilige reizen naar buitenland vermijden”, zei Markus Söder.

Denemarken

De Deense regering bekijkt nog of de grenzen met Duitsland, Noorwegen en Zweden weer open kunnen. Premier Mette Frederiksen had vorige week echter gezegd dat ze mogelijk binnenkort toeristen het land in zal laten die een vakantiehuis hebben gehuurd of een hotelreservering hebben. Vooral Duitsers staan blijkbaar te popelen om weer naar bepaalde Deense regio’s te mogen reizen. In principe beslist Frederiksen pas op 1 juni over de grenssituatie

Baltische staten

Eerder hebben de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen al een reisbubbel gevormd. De landen hebben sinds 15 mei de grenzen opengesteld voor elkaar burgers. “We zijn het eens dat alle drie de Baltische staten de verspreiding van het coronavirus goed onder controle hebben en we vertrouwen op elkaars gezondheidssystemen”, schreef de Litouwse premier Saulius Skvernlis op Facebook. Mensen die vanuit andere landen de regio binnenkomen, moeten zichzelf 14 dagen lang isoleren, voegde hij eraan toe.

Spanje

Intussen hoopt Spanje eind juni weer toeristen te kunnen toelaten. Maar dat is nu nog zeer voorwaardelijk, want de beperkingsmaatregelen voor Spanjaarden moeten eerst van de baan zijn. De regering wijst er op dat het onmogelijk is buitenlandse toeristen toe te laten in pakweg Valencia als een Madrileen daar nog niet naar zijn vakantiehuis of familie mag. Eerst moeten alle Spanjaarden dus weer mogen reizen doorheen heel het land, wat nu dus nu nog niet het geval is.

De regering, die vorige week nog aankondigde dat buitenlandse toeristen eerst twee weken in quarantaine moeten als ze in Spanje aankomen, gaat die regel de volgende weken mogelijk wel schrappen, maar alleen als het virus beter onder controle is. De autoriteiten willen daarbij dan wel kijken naar de gezondheidstoestand in het land waar mensen vandaan komen en waar de toeristen in Spanje naartoe willen. De noodtoestand is nog met twee weken verlengd tot 7 juni.

Griekenland

In Griekenland waren afgelopen weekend voor het eerst in twee maanden weer 515 bewaakte stranden open. In het land woedt momenteel een hittegolf, waardoor veel volk naar zee trok om af te koelen.

De strandgangers moesten wel rekening houden met nieuwe regels: zo mogen er niet meer dan 40 mensen per 1.000 vierkante meter op het strand zijn, parasols moeten minstens vier meter uit elkaar staan, er is toegangscontrole én er werden zelfs drones ingezet. Bezoekers werden via luidsprekers aangemaand om afstand te houden terwijl strandbars enkel nog voorverpakt eten mogen verkopen en geen alcohol mogen aanbieden.

Volgens Griekse media werden de veiligheidsmaatregelen op de meeste plaatsen goed opgevolgd. Bij inbreuken riskeren strandexploitanten 30 dagen sluiting en een boete tot 20.000 euro.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis wil vanaf begin juli ook opnieuw volop buitenlandse toeristen ontvangen. Daarom is deze ‘strandoefening’ met de eigen bevolking zeer belangrijk.

