België praat met buurlanden over ‘reisbubbel’, maar ook deze grenzen gaan wellicht open

KVE

20 mei 2020

09u18

62

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) heeft de voorbije dagen intensief overlegd met zijn Franse, Nederlandse, Duitse en Luxemburgse collega’s over een graduele opheffing van de beperkingen aan de gemeenschappelijke grenzen. Toerisme lijkt dan in de eerste plaats in de buurlanden mogelijk. Ook elders in Europa wordt druk overlegd over het openen van grenzen. Een overzicht.