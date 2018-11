België eist dat Peking onwettig gedetineerde moslims vrijlaat KVE

06 november 2018

17u07

Bron: Belga 0 Op een zitting van de VN-Mensenrechtenraad hebben westerse landen vandaag geëist dat China een einde moet maken aan het op grote schaal interneren van moslim Oeigoeren. België eiste de vrijlating van alle moslims die China onwettig vast heeft gezet.

De in Genève zetelende raad kwam bijeen om in het kader van zijn reguliere overschouwing van de situatie van de mensenrechten China te bekijken. "Wij zijn gealarmeerd door het steeds verergerende optreden tegen Oeigoeren, Kazachen en andere moslims in het Autonoom Oeigoers Gebied Xinjiang", zei een Amerikaanse gezant.

Rapporten van mensenrechtenorganisaties geven aan dat vorig jaar tot één miljoen Oeigoeren uit Xinjiang vorig jaar in kampen zijn geïnterneerd. Daar ondergaan zij communistische propaganda en worden zij gedwongen hun cultuur en religie af te zweren.

Als Chinees viceminister van Buitenlandse Zaken zei Le Yucheng dat zijn land "de rechten van etnische minderheden overeenstemmend de wet beschermt. Het recht van de burgers op meningsuiting en godsdienstige overtuiging geniet overeenkomstig de wet bescherming".

“Opvoeding”

Een ander lid van de Chinese delegatie zei later dat mensen die zich "met terroristische activiteiten" hebben ingelaten en anderen die kleinere misdrijven hebben begaan aan zware boetes onderhevig zijn alsmede "opvoeding". Dit heeft niets met religieuze discriminatie te maken.

Meerdere landen, waaronder Canada en België, vroegen Peking onwettig gedetineerde moslims vrij te laten.

Bekijk ook:

‘Zo viert China nationale feestdag’