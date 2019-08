België dient VN-ontwerpresolutie in voor onmiddellijk staakt-het-vuren in Idlib SVM

29 augustus 2019

21u57

Bron: Belga 0 België heeft samen met Koeweit en Duitsland een resolutie voorgesteld in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties die oproept tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Idlib. Dat maakt Buitenlandse Zaken vanavond bekend.

De provincie Idlib ligt in het noordwesten van Syrië en heeft meer dan drie miljoen inwoners. Het is een van de laatste regio's die niet in handen is van de regering van president Bashar al-Assad. De regio wordt gedomineerd door de jihadisten van Hayat Tahrir al-Sham (HTS, vroeger de Syrische tak van Al Qaida; nvdr) en er zijn ook rebellengroepen actief.

Sinds april probeert het Syrische regime -gesteund door Rusland- de controle over Idlib te heroveren. Daardoor vielen al honderden burgerslachtoffers en raakten meer dan 400.000 mensen ontheemd. Volgens Buitenlandse Zaken viseert Syrië systematisch burgers en civiele doelwitten, zoals hospitalen en scholen.

“Aanzet tot collectieve actie”

De voorbije maanden riepen België, Koeweit en Duitsland verschillende vergaderingen van de Veiligheidsraad bijeen om het escalerende geweld in en rond Idlib aan te kaarten en alle partijen op te roepen tot de naleving van het internationale humanitaire recht. "Met het gemeenschappelijke voorstel van resolutie wil België de Veiligheidsraad aanzetten tot collectieve actie om de burgerbevolking in Syrië te hulp te schieten. De resolutie moet de internationale druk op Syrië verhogen en een humanitaire catastrofe zoals we die gezien hebben in Aleppo voorkomen", klinkt het.

De afgelopen jaren heeft Rusland in de Veiligheidsraad vaak zijn vetorecht gebruikt om resoluties over Syrië tegen te houden. De oorlog in Syrië brak uit in 2011 en heeft al aan meer dan 370.000 mensen het leven gekost.