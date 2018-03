België betrokken bij Amerikaanse operatie die IS-jihadisten opspoort en doodt mvdb

08 maart 2018

07u17

Bron: VRT 0 Ons land neemt deel aan een geheime Amerikaanse operatie die buitenlandse IS-strijders in Syrië en Irak opspoort en doodt, meldt de VRT-nieuwsdienst vanochtend. De Belgische inbreng in de operatie beperkt zich tot inlichtingenwerk. De openbare omroep baseert zich op verschillende bronnen dicht bij Defensie.

De operatie genaamd Gallant Phoenix ging in 2015 van start en wordt geleid vanop een Amerikaanse basis in Jordanië. Bedoeling is zoveel mogelijk informatie te vergaren aan het front. In totaal nemen er 21 landen aan deel, waaronder ook Duitsland.

"Een paar mensen" verbonden aan de Belgische militaire inlichtingendienst ADIV nemen zeker al meer dan twee jaar deel aan Gallant Phoenix. De betrokken militairen beheren mee een databank die informatie verzamelt en uitwisselt met veiligheidsdiensten in ons land. Sinds de start van de Syrische burgeroorlog hebben zeker 500 Belgen zich aangesloten bij jihadistische groepen in Syrië en Irak.

Alle betrokkenen benadrukken aan de VRT dat ons land op geen enkel moment zelf buitenlandse strijders heeft uitgeschakeld. Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) bevestigt noch ontkent dat ons land deelneemt aan Gallant Phoenix. Dat zei hij in een reactie op 'De Ochtend' op Radio 1. Of Belgische informatie met landen uit de coalitie wordt gedeeld met het doel strijders te liquideren, laat hij in het midden.