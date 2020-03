Belgen worden vandaag geëvacueerd uit Argentijnse ‘lockdown’ Remi Lehmann

21 maart 2020

16u13 4 Meer dan twintigduizend toeristen zijn door de uitbraak van het coronavirus gestrand op hun vakantiebestemming in Argentinië. Maar voor de Belgen in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires is er goed nieuws: zij worden vandaag geëvacueerd met een speciale chartervlucht.

Ook Mechelaar Marijn Sillis (31) en zijn verloofde Tamara Geudens (29) zullen aan boord stappen. Het stel vertrok begin januari naar Argentinië, maar de uitbraak van het coronavirus maakte een voortijdig einde aan hun reis. In Argentinië geldt sinds vrijdageen totale lockdown.

Doordat de meeste besmettingen in Argentinië als “geïmporteerd” worden aangeduid door de autoriteiten en de media, liggen toeristen onder een vergrootglas. Zeker nu het epicentrum van de epidemie is verschoven van Azië naar Europa.

Dat merkten ook Marijn en Tamara. Zij kregen donderdag plots te horen dat ze moesten vertrekken uit Tilcara, een pittoresk plaatsje in de noordwestelijke provincie Jujuy. Met nog net genoeg cash op zak voor de busreis, stapten ze donderdagavond in de touringcar die er 23 uur over zou doen om hen naar hoofdstad Buenos Aires te brengen, 15000 kilometer verderop.

Hoewel er eten noch drinken aan boord was, betekende de busreis wel hun redding: enkele uren later kondigde de Argentijnse president een totale lockdown af, die ook binnenlandse reizen verbood.

“Ergens halverwege de reis zijn we als enigen van de bus gehaald, samen met twee Fransen. In ons paspoort stond dat we al sinds 3 januari in Argentinië waren en we hadden ook een gezondheidsverklaring”, aldus Sillis. Ze mochten hun reis dus vervolgen.

“Ook toen we in Buenos Aires aankwamen, werden we meteen aangesproken door de politie. Maar die had precies schrik van ons. Vanop afstand zeiden we dat we hier al drie maanden waren en toen was het oké”. Doordat het stel de hoofdstad bereikte, konden ook de evacuatievlucht van vandaag halen.

Begrip

Sillis en Geudens hebben begrip voor de houding van de Argentijnen en snappen dat het land in een crisissituatie verkeert. "We zijn dan ook erg blij met het contact met de ambassade. Dat gaat gelukkig snel via Whatsapp”, laat Sillis weten vanaf het vliegveld van Buenos Aires. Het verloofde stel komt dan ook goed weg. Volgens het Argentijnse ministerie van buitenlandse Zaken zijn ruim 23.000 buitenlanders gestrand in het Zuid-Amerikaanse land.

De achterblijvers hebben niet datzelfde geluk. Zo meldt de Nederlandse ambassadeur Roel Nieuwenkamp in een videoboodschap op Facebook dat de ambassade in Buenos Aires berichten ontvangt dat sommige Nederlandse toeristen “uit Airbnb’s worden gejaagd, uit hotels worden geweerd. Er zijn zelfs Nederlanders bekogeld”.

Vluchtgegevens

De charter van Air Belgium vertrekt vandaag om 13.45u lokale tijd van het internationale vliegveld nabij Buenos Aires. Aan boord zullen naar schatting zo'n 60 Belgen die in Argentinië vastzaten stappen. Vlucht KF449P wordt morgenochtend rond 07.00u Belgische tijd verwacht op Brussels Airport. Voor de vlucht moeten de passagiers 800 euro betalen.