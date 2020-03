Exclusief voor abonnees

Belgen vast in het buitenland: “Alles is dicht, en de Belgische overheid weet van niets”

Cédric Maes

16 maart 2020

19u45

0

Voor de duizenden Belgen in het buitenland begint de situatie stilaan ernstig te worden. Onder meer in Egypte en Marokko zitten Belgen vast, net als op de Canarische eilanden. Wie een pakketreis met een touroperator boekte, raakt naar alle waarschijnlijkheid wel thuis. Onder meer TUI stuurde al lege vliegtuigen om Belgen op te halen. Een Gents koppel dat zelf een reis in Marokko had uitgestippeld, is slechter af. “De Belgische overheid geeft helemaal geen info, ze laten ons in de steek.”