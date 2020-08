Belgen tijdens ‘vakantie’ aan Franse péage betrapt met twee kilo heroïne HR

12 augustus 2020

11u28

Bron: Ouest-France 0 Drugs Aan een péage op een Franse autosnelweg heeft de politie twee kilo heroïne en 100 gram cocaïne gevonden die waren verstopt in de deuren van een auto. Twee Belgen, de bestuurder en zijn passagier, zijn aangehouden. Die laatste beweerde gewoon ‘op vakantie’ te zijn.

De twee Belgen werden afgelopen vrijdag gecontroleerd aan de péage van Corzé, in de buurt van de stad Angers, op ongeveer 300 kilometer van Parijs. In hun wagen lag ook nog een paar gram cannabis en de politie vond ook een adres in Angers waar de drugs zou afgeleverd worden.

De bestuurder gaf de feiten toe, maar de passagier niet. Hij beweerde gewoon op vakantie te gaan in Angers, nadat hij er eerst over had getwijfeld om naar Barcelona te trekken. Beide heren, een veertiger en een vijftiger, zijn aangehouden. Ze verschijnen donderdag al voor de rechter.



