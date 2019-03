Belgen opgepakt na vondst van 300 kilo cocaïne op cruise vanuit Brazilië naar Europa Hans Renier

29 maart 2019

08u22

Bron: Diarinho, Globo 0 Buitenland De Braziliaanse politie heeft 16 mensen, waaronder drie Belgen, aangehouden wegens drugssmokkel. Veiligheidspersoneel had 300 kilo cocaïne ontdekt in hun bagage op het cruiseschip ‘Costa Favolosa’. Dat schip is vanuit Brazilië op weg naar Europa.

In totaal werden woensdag acht mannen en acht vrouwen opgepakt, allemaal jonger dan 30 jaar. Het gaat om 10 Brazilianen, drie Fransen en drie Belgen. De drugs waren netjes verdeeld over de bagage van de 16 betrokkenen. De pakketten drugs kwamen aan het licht tijdens een inspectie van de bagage met een scanner.

Elk stuk bagage bevatte 16 à 17 pakketten met zuivere cocaïne, en daarnaast telkens een pakketje met 1.000 dollar cash, mogelijk een voorschot dat ze betaald kregen. Het ging om iets meer dan 300 kilogram. Tegen 50 euro per gram, is dat goed voor een straatwaarde van 15 miljoen euro.

Koppeltjes

De 16 personen werden aangehouden in de haven van Santos, voor de kust van Sao Paulo. De politie vermoedt dat ze door een internationale drugsbende zijn ingezet als ‘muilezels’, om de drugs te transporteren. Het is niet zeker of de 16 mensen elkaar allemaal kenden, maar volgens Braziliaanse media zaten er ook koppeltjes bij.

De Costa Favolosa zette na de arrestaties zijn tocht verder. Het schip doet nog enkele plaatsen in Brazilië aan. Daarna vaart het richting de Canarische eilanden. Op 8 april zou het aankomen in Tenerife. Verder op de route liggen nog Malaga (11 april) en Barcelona (13 april) in Spanje, Marseille (14 april) in Frankrijk en Savona (15 april) in Italië.

Eerder deze week werden op het Portugese eiland Madeira ook al 12 mensen opgepakt voor drugssmokkel via een cruiseschip. Zij vervoerden 18 kilo cocaïne, verstopt in schalen en in chipszakken.

