Belgen in Nieuw-Zeeland getuigen: “Kon kinderen tijdlang niet van school halen omdat iedereen in lockdown was” Redactie

15 maart 2019

10u05

Bron: VTM Nieuws, QMusic 0

Bij twee schietpartijen in moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland zijn 49 doden gevallen en twintig mensen zwaargewond geraakt. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft gezegd dat het om een terreuraanslag gaat. De Belg Joeri Dennen woont al 16 jaar in Nieuw-Zeeland. Zijn twee kinderen gaan naar school in Christchurch en hebben, net als de rest van de stad, een tijdlang in lockdown gezeten. Maar volgens Dennen is de gemeenschap in de stad erg hecht. “Iedereen helpt iedereen.”

De Belgische studenten Florine Spaepen loopt stage in een ziekenhuis in Christchurch. Ze woont tussen de twee moskeeën die aangevallen zijn. “Toen ik eind januari vertrok, zei iedereen me ‘je gaat naar het veiligste land ter wereld’. En dan gebeurt dit.”