Belgen in getroffen hotel Tenerife getuigen over verwarring: “Personeel zegt ons niets”

25 februari 2020

12u26 30 De gasten in het hotel H10 Costa Adeje Palace in Tenerife moeten voorlopig op hun kamer blijven en mogen niet naar buiten. De informatie die ze krijgen, blijft voorlopig schaars. Dat zeggen enkele Belgen vanuit het hotel aan onze redactie. Zij verblijven samen met meer dan honderd andere Belgen in het H10 Costa Adeje Palace-hotel in Tenerife, dat momenteel onder quarantaine staat.

“Vanmorgen vonden we een briefje in onze kamer”, zegt Maxine Lapin, die samen met haar ouders en broer op vakantie is op Tenerife. Daarop staat dat het hotel “om gezondheidsredenen” gesloten is en dat de gasten in hun kamer moeten blijven tot nader bericht. “We zijn dan binnen gebleven, en hebben uiteindelijk de room service gebeld omdat het al een tijdje duurde, en we nog altijd niets wisten.”

Maxine en haar ouders kregen dan wel te horen dat ze naar beneden mochten gaan om te ontbijten. Veel meer info hebben ze echter niet gekregen. “Iedereen had beneden een mondmasker op, maar er was weinig personeel, omdat de personeelsleden zelf buiten moesten blijven en niet naar binnen mochten.”

Het hotel is sinds vanochtend volledig afgesloten. De politie bewaakt de toegang, en voorlopig mag niemand het complex binnen of buiten. Die maatregel werd genomen nadat een Italiaanse gast positief testte op het coronavirus. Hij zou al een week in het hotel verbleven hebben vooraleer hij ziekteverschijnselen toonde. Daarom wordt gevreesd dat hij mogelijk wel eens andere gasten besmet kan hebben.

