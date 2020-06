Exclusief voor abonnees Belgen in Brazilië: “Bolsonaro, de tropische Trump, beschermt zijn volk niet” Belgen in Brazilië menen dat officiële cijfers grove onderschatting zijn Redactie

21 juni 2020

13u30 24 Na de VS is Brazilië het tweede land dat meer dan een miljoen mensen telt die besmet raakten met het coronavirus. Vier dagen op een rij registreerde het Zuid-Amerikaanse land meer dan 1.200 doden, de dodentol staat op 50.058. Maar gezondheidsexperts menen dat de werkelijke aantallen tot zelfs tien keer hoger liggen dan de officiële cijfers. Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie bij de Braziliaanse overheid aandringt om de strijd tegen Covid-19 op te drijven, blijft president Jair Bolsonaro het virus minimaliseren en zet hij druk om de economie versneld te heropenen. “De tropische versie van Trump ontloopt zijn verantwoordelijkheid en beschermt zijn volk niet”, oordelen Belgen die in Brazilië wonen.

“Het is een ramp”, zegt Antonio Codina (53), leraar en doctorandus taalkunde in Sao Paolo. Codina is Antwerpenaar maar woont al 20 jaar in Brazilië.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen