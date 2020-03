Exclusief voor abonnees

Belgen helpen Rusland angst te zaaien met fake news over coronavirus

Guy Van Vlierden

26 maart 2020

14u43

Het is een niet te stoppen monster, de Russische propagandamachine die ‘fake news’ over het Westen uitstort om angst en verdeeldheid te zaaien. Ook over het coronavirus draait die machine op volle toeren — en daar werken zelfs Belgen aan mee, zo heeft Het Laatste Nieuws ontdekt.