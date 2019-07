Belgen graag gezien in Europese topfuncties: “Wie Belgisch premier is geweest, kan compromissen sluiten” LB

19u26 4 De voorzitter van de Europese Raad, zeg maar de Europese president, is na Herman Van Rompuy voor de tweede keer een Belg. Twee op drie voor ons land, en dat hebben we voornamelijk aan onze compromiscultuur en onze kleinschaligheid te danken.

Politicoloog Hendrik Vos: “Charles Michel heeft zeker de reputatie dat hij compromissen kan sluiten. Wanneer je premier van België bent geweest, heb je sowieso die reputatie. Bovendien stralen politici die premier worden iets deftigs uit, en kennen ze doorgaans verschillende talen. Maar het is vooral die compromiscultuur die in de Europese Unie ook nodig is met 28 lidstaten en verschillende strekkingen.”

Ook het feit dat België een klein land is, zou hebben meegespeeld. Vos: “Kijk naar Luxemburg, dat al verschillende commissievoorzitters mocht leveren. Grote lidstaten hebben toch de neiging elkaar te wantrouwen en elkaar de topfuncties binnen de EU te misgunnen. Dat kleine lidstaten niet brutaal hun macht uitoefenen, speelt ook een rol. Kijk naar Van Rompuy destijds. De Pool Donald Tusk (opvolger van Van Rompuy als voorzitter van de Europese Raad, red.) was iets brutaler. Maar de functie van Michel is ook niet te vergelijken met die van de Amerikaanse president. Hij zal vooral in zijn eigen stijl ervoor moeten zorgen dat iedereen on speaking terms blijft.” (LB)