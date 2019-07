Belgen gaan met elkaar op de vuist op Duitse snelweg: trucker over vangrail gegooid KVDS

31 juli 2019

16u07 20 Enkele Belgen zijn met elkaar op de vuist gegaan op een drukke snelweg in de Duitse deelstaat Beieren. Aanleiding was een flink staaltje verkeersagressie. Toen een Belgische vrachtwagen achter een traag rijdend Belgisch minibusje terechtkwam en claxonneerde, maakte dat de inzittenden van het busje razend. De bestuurder ging daarop verscheidene keren op de rem staan. Toen beide voertuigen even verderop aan de kant gingen, kwam het tot een gevecht.

Het incident gebeurde maandagavond op de A3, niet ver van de Haseltalbrücke, in de richting van Würzburg. Volgens de politie moest de bestuurder van de vrachtwagen hard in de remmen toen er vlak voor zijn neus plots een traag rijdend minibusje invoegde, dat van de parking in Spessart-Süd de snelweg kwam opgereden. De trucker beantwoordde dat door te claxonneren. Maar dat werkte als een rode lap op een stier voor de vier inzittenden van het minibusje.

De bestuurder van het busje bleef voor de vrachtwagen rijden en vertraagde verscheidene keren. Net voorbij de Haseltalbrücke gingen beide voertuigen aan de kant om verhaal te halen.





De inzittenden van het minibusje – drie mannen en een vrouw – gingen de truckbestuurder daarop te lijf. De man liep kneuzingen op over zijn hele bovenlichaam en een snee aan zijn rechteroog.





Alsof dat nog niet genoeg was, gooiden de vier de trucker vervolgens over de vangrail naast de snelweg. De man tuimelde verscheidene meters naar beneden van een helling. “Hij mag van geluk spreken dat hij niet dichter bij de brug stond”, vertelde de politie aan de Beierse openbare omroep BR24. “Want die is op zijn hoogste punt bijna 70 meter hoog.”

De vier inzittenden van de minibus stapten na de feiten gewoon weer in en reden verder. Ze werden even verderop echter onderschept door een patrouille van de wegpolitie. Ze verklaarden dat de vrachtwagenbestuurder hen “verbaal en fysiek had aangevallen”, dat ze “hun emoties niet meer onder controle hadden gehad” en dat ze “teruggevochten hadden met hun vuisten”.

Ze moesten alle vier een borg van 500 euro cash betalen en mochten daarna hun reis verderzetten.