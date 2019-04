Belgen die voor muziek zorgden op illegale rave in verlaten Franse fabriek gaan vrijuit HR

02 april 2019

10u03

Bron: Lorraine Actu, France 3, L’est Republicain 0 Buitenland Drie jonge Vlamingen en een Waal hebben zich voor een Franse rechter moeten verantwoorden nadat ze oudejaarsavond waren gaan vieren op een illegale rave in een verlaten fabriek in Frankrijk. Op 1 januari waren ze opgepakt toen ze als een van de laatsten het feestje verlieten. Omdat ze geluidsapparatuur bij hadden, dacht de politie dat ze de organisatoren waren. Gisteren werden ze door een rechter vrijgesproken.

Het feestje in de oude fabriek Saint-Gobain in Liverdun was aangekondigd op sociale media. Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje onder liefhebbers van elektronische muziek. In heel Frankrijk, maar ook in België, Luxemburg en Duitsland. De autoriteiten in Liverdun waren er niet gerust in, want voor het feestje was geen toelating gevraagd. Er werden 2 à 3.000 feestvierders verwacht.

Uiteindelijk daagden op oudejaarsavond iets meer dan 2.000 ravers op in Liverdun. Het feestje duurde tot 1 januari rond de middag. De hele avond hield de politie een oogje in het zeil. “Hoewel ik me grote zorgen maakte, verliep de avond zonder grote incidenten”, zei de burgemeester van Liverdun op nieuwjaarsdag.

In de omgeving voerde de politie alcohol- en drugscontroles uit. Daarbij werden 40 overtredingen vastgesteld. Tijdens het feest zelf moesten vier mensen naar het ziekenhuis, met lichte verwondingen.

Aan het einde van de avond gingen vrijwilligers rond met grote vuilniszakken om het zwerfvuil op te halen. “Het doel is om te feesten, maar ook om het domein achter te laten zoals we het aantroffen” klonk het.

18.600 euro

Toch werden aan het einde van het feestje vier Belgen opgepakt. In hun busje lag geluidsapparatuur en een generator voor het opwekken van elektriciteit. Ze werden ervan verdacht dat ze de illegale fuif organiseerden. Hoewel ze dat ontkenden, werden ze opgepakt. Na 24 uur werden ze vrijgelaten, maar ze moesten zich eind februari voor de rechter verantwoorden.

Twee van de vier gaven toe dat ze mee instonden voor de muziek. De twee anderen beweerden dat ze gewoon mee kwamen raven. “Of we er nu waren of niet, het feest zou sowieso doorgegaan zijn”, klonk het. Een naam van de organisator konden ze niet geven. “Die kennen we niet.”

De procureur vroeg de rechter om elk van hen een boete van 750 euro te geven. Hij wilde ook hun busje en geluidsapparatuur in beslag laten nemen. De kosten voor de inzet van de hulpdiensten tijdens het feest werden geraamd op 18.600 euro.

Gisteren velde de rechter zijn oordeel. De Belgen werden in het gelijk gesteld. Ze gaan vrijuit en mogen hun busje en geluidsapparatuur weer op gaan halen.