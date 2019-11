Belgen crashen in dichte mist tegen vrachtwagen op Duitse snelweg: twee doden, één zwaargewonde HR

24 november 2019

11u29

Bron: Eigen berichtgeving 10 Buitenland In de Duitse deelstaat Beieren zijn twee Belgen overleden bij een ongeval op een snelweg die gehuld was in dichte mist. Dat heeft de Duitse politie bevestigd aan HLN. Een derde Belg raakte zwaargewond. Hun blauwe BMW schuurde eerst tegen de vangrail aan en crashte daarna met hoge snelheid tegen een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde vrijdagmiddag omstreeks 11.40 uur op de A3 in Laaber, bij de stad Regensburg. Een blauwe BMW met drie Belgen reed er in de dichte mist op de snelweg in de richting van Neurenberg. Hun wagen belandde om een onbekende reden tegen de vangrail. Toen de bestuurder de wagen weer op de baan wilde sturen, crashte hij met hoge snelheid achteraan op een vrachtwagen die op de rechterrijstrook reed.

Door de enorme klap belandde de wagen deels onder de truck. De 49-jarige vrouw die op de achterbank zat droeg wellicht geen gordel en overleed meteen. De bestuurder (45) werd nog door de brandweer bevrijd, maar stierf korte tijd later op de plaats van het ongeval. De 70-jarige man die naast hem zat werd ook door de brandweer uit zijn hachelijke situatie bevrijd. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar.

De Duitse politie bevestigt aan HLN dat de drie slachtoffers zowel de Belgische als de Turkse nationaliteit hebben.