Belgen (20 en 23) slaan taxichauffeur bewusteloos in Salou mvdb

10 juli 2018

00u34

Bron: La Vanguardia - El Mundo 4 Twee Belgen (20 en 23) en een Spanjaard (30) zijn in de noordoostelijke Spaanse badplaats Salou gearresteerd voor het ernstig mishandelen van een taxichauffeur. De 30-jarige man raakte bewusteloos en liep een hoofdletsel op.

De schermutseling ontstond rond 6 uur 's ochtends aan de verlichte fontein Font Lluminosa nabij de uitgaansbuurt. De drie wilden niet aanschuiven in de wachtrij voor taxi's. De taxichauffeur weigerde hen daarom mee te nemen. Ze scholden de man uit en gingen hem te lijf.

Niet alleen sloegen ze en schopten ze de chauffeur, ze gooiden hem zelfs de lucht in waardoor hij met zijn hoofd hard de grond raakte. De taxichauffeur liep daarbij een ernstig hoofdletsel op en raakte bewusteloos. Een ambulance bracht hem met spoed naar het ziekenhuis in de stad Tarragona. De collega's van de man stonden volgens de krant La Vanguardia machteloos.

Agenten van de Catalaanse politiemacht Mossos d'Esquadra kwamen ter plaatse en konden meteen de Spaanse verdachte in de boeien slaan. De twee Belgen zetten het op een lopen. De politie kon met hulp van getuigen de mannen alsnog oppakken. De drie werden naar het politiebureau gebracht en zitten in voorlopige hechtenis. Een rechter zal later beslissen of ze worden aangehouden.

De gewonde taxichauffeur ligt nog steeds op de afdeling intensive care. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. Volgens plaatselijke media zijn alle drie de verdachten van Maghrebijnse origine. Het is niet geweten of ze onder invloed waren van drank en/of drugs. De zaak is groot nieuws in Spanje.

