Belg vliegt met Porsche aan meer dan 240 km per uur over Franse snelweg KVE

21 oktober 2018

14u47

Bron: Belga 0 In het noorden van Frankrijk is gisteren een Belg geflitst die ‘iets’ te snel over de snelweg A26 reed, zo heeft de regionale krant La Voix du Nord vandaag gemeld.

Het betrof een ‘Porchist’ die aan 241 km per uur reed. De toegelaten maximumsnelheid is daar 130 km per uur. De Franse verkeerspolitie hield de Belg tegen in de gemeente Nouvion-et-Catillon tussen Saint-Quentin en Laon.

De Belg moest zijn rijbewijs meteen inleveren en moet zich bij de rechter verantwoorden voor zeer overdreven snelheid.

