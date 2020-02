Belg verliest zoon (9) tijdens off-piste skiën: kind zwaargewond teruggevonden

28 februari 2020

13u49

Bron: Ansa, La Stampa 0 Buitenland Een 9-jarige jongen uit ons land is zwaargewond en onderkoeld naar een ziekenhuis in Turijn gebracht na een ongeval tijdens het off-piste skiën. Dat meldt het Italiaanse persagentschap Ansa. De jongen was met zijn vader op pad, maar die was hem uit het oog verloren. Toen hij zijn zoon na een uur zoeken niet terugvond, sloeg hij alarm.

De jongen was met zijn vader aan het skiën in het Noord-Italiaanse skigebied Gressoney-Saint-Jean - Weissmatten aan de Monte Rosa, in de buurt van de stad Aosta. De twee waren donderdag off-piste door een zogenaamde ‘couloir’ (in het Italiaans: canalone) aan het skiën.

Op een bepaald moment moet de jongen gevallen zijn, zonder dat de vader het merkte. Toen de man zich even later omdraaide, was zijn zoon nergens te zien. Daarop ging hij ongeveer een uur lang op zoek. Toen hij hem niet kon vinden, keerde hij terug naar zijn hotel en verwittigde de hulpdiensten.

Die zetten meteen een grote hulpactie op poten. Ze volgden de sporen die de jongen en zijn vader hadden achtergelaten en vonden hem onderkoeld terug in een kloof. Hij had een ernstig hoofdletsel en verschillende breuken opgelopen als gevolg van zijn val. Een arts bracht ter plaatse de eerste zorgen toe, waarna de jongen met een helikopter naar het ziekenhuis in Turijn werd gebracht.