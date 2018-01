Belg verkoopt Nederlandse agent kaakslag nadat zoon op wildplassen werd betrapt

EB

20 januari 2018

12u21

Bron: ANP

27

De vader van een vijftienjarige wildplasser heeft in de nachtelijke uren in het Nederlandse Goes een kaakslag aan een agent uitgedeeld. De zoon, die al mee moest naar het bureau om zijn identiteit uit te zoeken, kreeg gezelschap van zijn pa. De 47-jarige vader uit het Belgische Oostnieuwkerke zit echter nog vast wegens de mishandeling.