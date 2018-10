Belg verdwenen in Canadese wildernis: “Alleen zijn vliegtuig teruggevonden” IB

18 oktober 2018

07u02

Bron: Radio Canada, Het Nieuwsblad 0 In Canada is voorlopig de zoektocht gestaakt naar de verdwenen 61-jarige Brusselaar Marc Terken. Zijn watervliegtuig werd een week geleden intact teruggevonden in de buurt van een jachtchalet in het noordoosten van het land, maar van de man zelf is geen spoor. Er rest weinig hoop dat hij nog wordt teruggevonden. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Het gebied waar de man verdwenen is bestaat uit 37.000 vierkante kilometer natuur. De vastgoedmakelaar en piloot had een bedrijf in het noorden van de provincie Quebec waar hij Europese antieke meubels importeerde en verkocht. Ter ontspanning trok hij vaak de Canadese wildernis in om te jagen.

Omgeslagen bootje

Vorige week vertrok hij volgens de krant naar het gebied rond het Manicouagan Reservoir, waar zijn watervliegtuig is teruggevonden. Sindsdien is echter niets meer van de man vernomen. Zaterdag werd de politie op de hoogte gebracht van de verdwijning. Die zette meteen een legervoertuig in om de man terug te vinden, zonder resultaat. Ook zondag werd de hele dag gezocht naar de man, maandag moest de zoekactie door slecht weer worden afgelast. Dinsdag werden duikers ingezet omdat men op een omgeslagen bootje stuitte, maar opnieuw was er geen resultaat.

Gisteren werden de zoekacties tijdelijk stopgezet. De hoop dat de Belg levend en wel wordt teruggevonden, is nihil. “We beraden ons in samenspraak met de familie over hoe het nu verder moet met de zoekactie”, klinkt het bij de politie.