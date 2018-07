Belg verdronken in Hongaarse Balatonmeer Gunter Van Stappen Daimy Van den Eede

22 juli 2018

10u13

Bron: VTM Nieuws 15 In het Hongaarse Balatonmeer is een volwassen Belgische man verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken aan VTM NIEUWS. Het lichaam van de man is wel nog niet gevonden.

Volgens Hongaarse media sprong de man afgelopen vrijdag samen met drie anderen van een zeilschip in het Balatonmeer. "De man is inderdaad verdronken", klinkt het bij Buitenlandse Zaken. "Maar over de omstandigheden weten wij nog niets, daarvoor moeten we wachten op de Hongaarse autoriteiten."

De zoekactie naar het lichaam van de man is voorlopig stopgezet. Of en wanneer er nog naar het lichaam gezocht wordt, is nog niet duidelijk. Over de identiteit van het slachtoffer is ook nog niets bekend.

