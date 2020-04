Belg verdacht als klant van prostitutienetwerk voor pedofielen in Thailand HR

22 april 2020

17u53 5 Buitenland De Thaise politie is in het kader van een onderzoek naar kindermisbruik op zoek naar een Belgische man. Dat schrijven verschillende Thaise media. De Belg zou ontmaskerd zijn als klant van een netwerk dat minderjarige jongens aanbood voor betaalde seks.

De Thaise politie maakte enkele dagen geleden bekend dat ze op 11 maart in Chiang Mai, een stad op zo’n 700 kilometer van Bangkok, twee mannen arresteerden voor mensenhandel. De twee Thaise verdachten boden minderjarige jongens aan voor betaalde seks.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat drie jongens van 13 à 14 jaar bij de ‘Tha Pae Gate’, een toeristische trekpleister in Chiang Mai, stonden te wachten op klanten. Dat waren ‘mannen van middelbare leeftijd’.



De Thaise politie beweert dat een van de klanten die ze konden ontmaskeren, de Belgische nationaliteit heeft. Ze beweren over bewijzen te beschikken die zijn arrestatie mogelijk maken. Maar ze ontdekten ook dat onze landgenoot Thailand al op 2 maart verlaten had. “Van zodra hij het land opnieuw binnenkomt, arresteren we hem”, klonk het tijdens een persconferentie.

Bij de bevoegde diensten in ons land zouden (nog) geen officiële melding binnengekomen zijn in verband met de mogelijke feiten in Thailand.

