Belg van Congolese origine na negen jaar vrijgelaten in Kinshasa

03 januari 2019

18u12

Bron: belga 0 Een Belg van Congolese origine die sinds september 2009 in Kinshasa zat opgesloten, is vandaag vrijgelaten. Hij is een van de ruim tweehonderd gedetineerden die van president Joseph Kabila gratie gekregen heeft. De Belg, Eric Kikunda, zou vanavond al uitgewezen worden naar België.

"Eric Kikunda zal, als Belg, overgedragen worden aan de migratiediensten om vanavond uitgewezen te worden", aldus radiozender Top Congo FM op Twitter.

Éric #Kikunda figure parmi prisonniers graciés mais, étant belge, sera remis à #DGM pour être expulsé ce jeudi soir.

« Ils ne sont pas prisonniers emblématiques mais prisonniers entrant dans critères grâce présidentielle », a dit @MinJusticeRDC Alexis #Thambwe Mwamba #RDC #DRC TOP CONGO FM(@ TopCongo) link

"We verwelkomen de vrijlating van onze landgenoot Eric Kikunda", laat Buitenlandse Zaken in Brussel weten. "Onze diplomatieke post heeft hem de nodige hulp verleend.”



Kikunda werd veroordeeld omdat hij wapens vervoerd zou hebben voor advocaat en mensenrechtenactivist Firmin Yangambi, maar zegt onschuldig te zijn en meent geen recht gehad te hebben op een eerlijk proces. Yangambi zelf zit nog altijd opgesloten. Yangambi is een van de bekendste politiek gevangenen in Congo.

De gratie werd verleend aan gedetineerden die nog drie jaar of minder van hun straf moesten uitzitten.