Belg van 78 jaar betrapt met 1,4 kilo cocaïne in Noorwegen

04 november 2019

16u01

Een Belg van 78 jaar is in Noorwegen veroordeeld tot drie jaar en zes maanden celstraf, omdat hij op de luchthaven van Oslo werd betrapt met 1,4 kilo cocaïne. De bejaarde houdt nochtans vol dat hij onschuldig is. "Ik ben misleid", zegt hij.

Onze landgenoot werd volgens Romerikes Blad door de rechtbank van het district Øvre Romerike veroordeeld tot drie jaar en zes maanden gevangenisstraf. Eén jaar en zes maanden daarvan is met uitstel.





De Belg zat al in voorhechtenis sinds afgelopen winter. Toen ontdekte de douane op de luchthaven Gardermoen in de voering van zijn koffer twee pakjes cocaïne. In totaal ging het om 1,396 kilo drugs, in ons land goed voor een straatwaarde van bijna 70.000 euro.

De bejaarde man is echter steeds blijven ontkennen dat hij drugs wilde importeren. “Ik ben misleid”, zegt hij. Tegenover de rechtbank gaf hij als uitleg dat hij dacht dat er geld in de pakjes zat. “We zullen dan ook in beroep gaan tegen de uitspraak”, verklaarde zijn advocaat.