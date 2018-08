Belg sterft tijdens trektocht door beroemde rotsformatie in VS ADN

01 augustus 2018

11u17

Bron: AP, Kane County Sheriff's Office, Belga 0 Een 49-jarige Belg is maandagavond omgekomen tijdens een trektocht met zijn zoon in de Verenigde Staten. Vader en zoon wandelden door de indrukwekkende rotsformatie 'The Wave' in Utah, toen de veertiger zich plots vreemd begon te gedragen. Dat meldt het Amerikaanse persbureau AP op basis van een statement van de lokale autoriteiten.

De landgenoot kreeg vermoedelijk klappen van de overweldigende hitte en werd onwel. Uit de verklaringen van de 16-jarige zoon blijkt dat zijn papa plots gedesoriënteerd was en de verkeerde richting uit wilde lopen. Op een gegeven moment raakten de twee van elkaar gescheiden.

De zoon zocht hulp bij andere hikers om zijn vader terug te vinden. Intussen belde hij ook zijn moeder, die in een hotel was gebleven. Zij schakelde de hulpdiensten in. Met de hulp van een helikopter werd vervolgens een zoekactie opgezet naar haar partner. De vermiste Belg werd tegen de avond dood aangetroffen.



De rood- tot oranjekleurige rotsformatie 'The Wave' van het Vermilion Cliffs National Monument is populair bij avontuurlijke trekkers. Er worden maar twintig bezoekers per dag toegelaten, bepaald door loting. De tocht in de geologische site is circa 9 kilometer lang. In 2013 stierf een trio aan The Wave.

Buitenlandse Zaken kan het nieuws voorlopig nog niet bevestigen.

